مجموعة العشرين: إقرار وضع حد أدنى للضريبة على الشركات العالمية الكبرى 

سيطرت محادثات المناخ وأزمة الطاقة على اجتماع قادة أكبر عشرين اقتصادا في العالم في روما.

وحث الرئيس الأميركي جو بايدن الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين والتي تتمتع بطاقة فائضة، على زيادة الإنتاج لضمان تعاف اقتصادي عالمي أقوى.

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وقال مسؤول بالإدارة الأميركية بعد جلسة ضمن مجموعة العشرين، إن الدول المستهلكة للطاقة بدأت في مناقشة ما يمكن أن تفعله لتأمين الطاقة إذا لم تقدم أوبك بلس على زيادة الإنتاج.