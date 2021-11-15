ثالث أكبر اقتصاد عالمي ينكمش بأعلى من التوقعات

انكمش الاقتصاد الياباني بشكل أسرع بكثير من المتوقع في الربع الثالث، حيث أثرت اضطرابات الإمدادات العالمية وإصابات كوفيد-19 الجديدة على الأعمال وإنفاق المستهلكين، مما يثير تحديات لخطط الحكومة الجديدة للنمو.

وعلى الرغم من توقع محللين كثر أن ينتعش ثالث أكبر اقتصاد في العالم في الربع الحالي، فإن تفاقم اختناقات الإنتاج العالمي يشكل مخاطر متزايدة على التوقعات المستقبلية.