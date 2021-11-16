صندوق الاستثمارات العامة يضاعف حيازاته من الأسهم الأميركية 3 مرات

ضاعف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيازاته من الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة ثلاث مرات تقريبًا إلى 43.45 مليار دولار في الربع الثالث، وأضاف أسهم مجموعة "علي بابا" و"وول مارت" و"بنترست".

زادت حيازاته من الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة في الربع المنتهي في 30 سبتمبر من حوالي 16 مليار دولار في الربع السابق، وفقًا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

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يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 62.72% في شركة السيارات الكهربائية Lucid التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 71 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في القيمة منذ نهاية سبتمبر.

كان إدراج شركة Lucid في يوليو بمثابة توزيعات أرباح ضخمة لصندوق الثروة السيادية السعودي، الذي استثمر أكثر من مليار دولار في الشركة في عام 2018 مقابل حصة كبيرة واستثمر أكثر في فبراير. كما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 3.75% في شركة أوبر.