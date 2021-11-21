موجة جديدة من الإغلاقات تجتاح أوروبا

تشهد أوروبا موجة إغلاقات جديدة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية في بعض الدول.

فرضت النمسا إغلاقا تاما لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من يوم غد هو الرابع منذ انطلاق الجائحة، مع إلزامية التلقيح ابتداء من فبراير المقبل.

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كما تم إغلاق بعض الأحياء التي تكثر فيها الإصابات في بافاريا الألمانية، أما في مقاطعة ساكسوني فتم إغلاق المطاعم والمقاهي وإلغاء جميع أسواق عيد الميلاد.

وكانت هولندا قد فرضت إغلاقا جزئيا في عطلة نهاية الأسبوع.

أما سلوفاكيا فقد فرضت الحجر على غير الملقحين، وفي بلجيكا تم إقرار العمل من المنزل لأربعة أيام في الأسبوع.