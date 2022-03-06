خسائر فلكية لأثرياء روسيا.. 88 مليار دولار تبخرت في 10 أيام 

تكبد أصحاب المليارات الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا، خسائر فلكية.

فقد تسببت موجةُ بيع الأصول الروسية في الأسواق العالمية، إضافة إلى انهيار قيمة أسهم الشركات الروسية، إلى انخفاض ثروات كبار أثرياء روسيا المدرجين تحت قائمة "بلومبيرغ" لأغنى 500 شخص في العالم، فقد خسر هؤلاء الأثرياء نحو 88 مليار دولار خلال 10 أيام.

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- فلاديمير بوتانين: أغنى رجل في روسيا، رئيس أكبر منتج للنيكل في العالم، خسر 6 مليارات دولار، وتبلغ ثروته الحالية، 23.3 مليار دولار.

- أليكسي مورداشوف: صاحب معامل لإنتاج الصلب والذهب، خسر 20% من ثرواته التي تبلغ حاليا 20.1 مليار دولار.

- رومان أبراموفيتش: مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، والتي تراجعت ثروته 12% إلى 13 مليار دولار.

- جينادي تيمشينكو: مالك مجموعة فولغا الاستثمارية، تراجعت ثروته 30% إلى 10 مليارات دولار

- ميخائيل فريدمان: صاحب مجموعة Alfa الخاضعة للعقوبات، وقد تراجعت ثروته 18% إلى 9.95 مليار دولار

- فاجيت أليكبيروف: رئيس شركة "لوك أويل"، وخسر 55% من ثروته لتبلغ 5.27 مليار دولار.