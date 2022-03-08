"بلوم لتداول الأوراق المالية": الاستثمار في العقارات هو الملاذ الآمن وقت الأزمات

قال العضو المنتدب في بلوم لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، إن الأجانب لديهم جزء من المبيعات في البورصة المصرية، حيث شهد يوم أمس أعلى تداولات منذ ديسمبر الماضي بقيمة 1.5 مليار جنيه مع مبيعات قوية للأجانب وبنسبة استحواذ كبيرة تتجاوز 67%، مشيرا إلى أن الممثل فيها أكثر كان التداول على البنك التجاري الدولي الذي يفضل القطاع الأجنبي الاستثمار فيه.

وأضاف فتح الله في مقابلة مع "العربية"، أن الحرب الروسية الأوكرانية، تؤثر على العالم كله، وليس على البورصة المصرية فقط، في إشارة إلى التراجعات التي شهدتها مؤشرات البورصة منذ بداية الحرب.

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ولفت إلى أن الجميع يحاولون إعادة هيكلة محافظهم المالية، لكن من الممكن أن نلاحظ تباينا في الاستثمارات من بلد لآخر.

وأكد أن الاستثمار في السندات الحكومية آمن، غير أن بعض المستثمرين يستغنون عنها عند وجود مغريات في قطاعات معينة مثل العقارات في أوروبا، لاسيما في بريطانيا مع وجود العروض الكثيرة. وبين أن الاستثمار في تلك القطاعات يمكن أن يكون كأصول تفاديا من التضخم الذي يمكن أن يؤثر على قيمة العملة، لذلك اللجوء إلى الأصول سواء المعادن أو العقارات أو الأراضي، هو الملاذ الآمن وقت الأزمات.

وأشار إلى أن ربحية القطاعات الغذائية في البورصة المصرية، تبقى ثابتة مع ارتفاع أسعار المنتجات.