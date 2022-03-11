أرامكو السعودية تستثمر في تأسيس مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيماويات بالصين

قررت أرامكو السعودية الدخول في شراكة استثمارية لتطوير منشأة تضم مصفاة رئيسة ومجمعا متكاملا للبتروكيماويات في شمال شرق الصين.

وقالت أرامكو السعودية، في بيان اليوم الخميس، إن شركة أرامكو هواجين للبتروكيميائيات، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية، وشركة مجموعة شمال هواجين للصناعات الكيماوية، وشركة بانجين، سيعملون على تطوير مجمع تحويل السوائل إلى كيميائيات.

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ويأتي القرار، الذي يخضع لاستكمال توثيق المعاملات، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة وشروط الإغلاق، عقب إنشاء المشروع المشترك "أرامكو هواجين للبتروكيميائيات" الذي تم في ديسمبر 2019 والذي ضم الشركاء الثلاثة.

ويمثّل المشروع الذي يُتوقع بدء تشغيله في عام 2024 فرصة لأرامكو السعودية لتوريد ما يصل إلى 210 ألف برميل يوميًا من النفط الخام للمجمع.

وسيضم المجمع مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميًا، ووحدة تكسير إثيلين، تعد أساسًا بتروكيماويًا لتصنيع آلاف المنتجات اليومية.

وستسهم المنشأة التي سيتم بناؤها في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية، في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيميائية في الصين.

من جانبه، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة في أرامكو السعودية، محمد القحطاني: "تمثّل الصين حجر الزاوية في استراتيجيتنا للتوسّع في آسيا، كما أنها أحد أهم المحركين للطلب العالمي على الكيميائيات. ويمثل أمن الطاقة أولوية مشتركة بالنسبة لنا، كما تُعد هذه الشراكة معلمًا رئيسًا آخر في رحلتنا معًا، مما يدعم رؤية الصين لإنشاء اقتصاد حديث قائم على الابتكار والطموح والاستدامة".

وأضاف أن هذه الشراكة ستدعم بشكل أكبر استراتيجية أرامكو السعودية التوسعية في أن تصبح الشركة الرائدة عالميًا في مجال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية".