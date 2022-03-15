حقائق حول هيئة كهرباء ومياه دبي

تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي طرح 6.5% من أسهمها في سوق دبي المالي في أبريل المقبل.

3.25 مليار سهم ستطرح للاكتتاب العام.

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توزيعات الأرباح 6.2 مليار درهم سنوياً على مدار 5 سنوات مقبلة.

توزيع أرباح سيتم مرتين سنوياً في أبريل وأكتوبر.

فترة اكتتاب الأفراد 24 مارس وحتى 2 أبريل 2022.

فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين 24 مارس وحتى 5 أبريل 2022.

6.6 مليار درهم صافي الدخل في 2021.

23.8 مليار درهم إيرادات 2021.

17.6 مليار درهم صافي الدين في 2021.

الهيئة المزود الوحيد لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمزود الرئيسي لخدمات تبريد المناطق في دبي.

ويأتي الإدراج في سياق خطة دبي لإدراج 10 شركات حكومية بهدف مضاعفة قيمة الأسواق المالية في دبي إلى 3 تريليونات درهم.