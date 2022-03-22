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تعرف إلى إنفاق السعوديين على خدمات التوصيل والبريد

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اقتصاد السعودية

تعرف إلى إنفاق السعوديين على خدمات التوصيل والبريد

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

إنفاق السعوديين على خدمات التوصيل

256 ريالا المتوسط الشهري للفرد في 2021.

57 % نسبة انتشار استخدام تطبيقات التوصيل في 2021.

إنفاق السعوديين على خدمات البريد

الشحنات المحلية: 219 ريالا المتوسط الشهري للفرد.

الشحنات الدولية: 290 ريالا متوسط الإنفاق السنوي للفرد.

83 % نسبة انتشار استخدام الخدمات البريدية.

استخدام تطبيقات التوصيل بالسعودية

وجبات الطعام والمشروبات.

التموينات الغذائية.

الأدوية والمنتجات الطبية.

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