اقتصاد السعودية
تعرف إلى إنفاق السعوديين على خدمات التوصيل والبريد
إنفاق السعوديين على خدمات التوصيل
256 ريالا المتوسط الشهري للفرد في 2021.
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57 % نسبة انتشار استخدام تطبيقات التوصيل في 2021.
إنفاق السعوديين على خدمات البريد
الشحنات المحلية: 219 ريالا المتوسط الشهري للفرد.
الشحنات الدولية: 290 ريالا متوسط الإنفاق السنوي للفرد.
83 % نسبة انتشار استخدام الخدمات البريدية.
استخدام تطبيقات التوصيل بالسعودية
وجبات الطعام والمشروبات.
التموينات الغذائية.
الأدوية والمنتجات الطبية.
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