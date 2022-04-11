استطلاع: توقعات الركود في أميركا ترتفع إلى 40% خلال عامين

أظهر استطلاع لوكالة رويترز ارتفاع توقعات الركود في الولايات المتحدة إلى 25%، هذا العام و40%، خلال عامين.

وأشار الاستطلاع إلى أن أغلب المحللين يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفدرالي الفائدة إلى 100 نقطة أساس بحلول يونيو المقبل.

مادة اعلانية

كما توقع أن يصل معدل التضخم إلى 6.8%، في 2022 بدلاً من 6.1%، في التوقعات السابقة، وأن يصل إلى 3%، في 2023 و2.5%، في 2024.

يأتي ذلك فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 2.75%، للمرة الأولى منذ مارس 2019 مع تقييم المستثمرين لتسارع التضخم ولحجم التأثير التي ستحدثه الخطط المشددة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقفز العائد القياسي بما يصل إلى خمس نقاط أساس بعد ارتفاعه 32 نقطة أساس الأسبوع الماضي، عندما قالت عضو مجلس الاحتياطي

Lael Brainard إن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشكل مطرد، بينما سيبدأ تخفيض الميزانية العمومية في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي سيقلل حيازات السندات بوتيرة قصوى تبلغ 95 مليار دولار شهرياً، وفقا لما أظهره محضر اجتماعه في مارس الذي نشر الأربعاء الماضي.