بلتون: الضغوط ستتواصل على هوامش ربحية شركات الصناعات الغذائية

توقع تقرير لشركة "بلتون" حول القطاعات الاستهلاكية في السعودية ومصر، أن تنتعش إيرادات شركات المواد الغذائية في السعودية خلال الربع الأول من هذه السنة مع تحسّن الطلب وزيادة السياحة الوافدة.

وأشار التقرير إلى أن هوامش الربحية ستظل تحت الضغط بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام.

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في المقابل، قال إنه رغم التحديات الكبيرة التي تواجه شركات الأغذية في مصر، إلا أنه من المتوقع أن يشهد عدد من الشركات الرئيسية في القطاع نمواً جيداً.

وقالت مدير بحوث القطاع الاستهلاكي بشركة بلتون المالي، إنجي الديواني، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركات الغذائية ستتعرض هوامش ربحيتها لضغوط بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام.

وأضافت "نتائج شركة المراعي في الربع الأول من 2022، كانت أكبر من توقعاتنا بكثير، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 24%، وهذا يعني عودة الانتعاش للسعودية والأسواق التي تعمل فيها شركة المراعي بما في ذلك السوق الإماراتية".

وقالت إن ما دعم نتائج المراعي زيادات الأسعار التي حدثت والتي كانت إحداهما في يوليو والأخرى في ديسمبر.