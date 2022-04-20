مديرو أصول: فوز مارين لوبان بانتخابات فرنسا سيحدث صدمة كبيرة لأسواق أوروبا

حذّرت مجموعة من مديري الأصول في أوروبا من صدمة فوز مارين لوبان بالانتخابات الفرنسية يوم الأحد، حيث توقعوا أن يكون وقعها شبيهاً بالبريكست.

وبحسب التوقعات قد تُحدث الصدمة انهياراً في سوق الأسهم يوم الاثنين المقبل، وأطلقوا عليه مسبقاً "الاثنين الأسود"، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ".

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وقدّر مديرو الأصول أن ينخفض اليورو إلى مستوى الدولار للأشهر المقبلة في حال فوز لوبان، مع احتمال انخفاض مؤشر الأسهم الأوروبية Stoxx 600 بنسبة 6 في المئة وهبوط أكبر من ذلك للمؤشر الفرنسي CAC 40.

ورغم أن استطلاعات الرأي ترجح فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلا أن مديري الأصول يخشون تكرار سيناريو الشعبوية التي دفعت باتجاه البريكست أو فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب عام 2016.

مديرو الأصول يعتبرون فوز لوبان بمثابة "بريكست" جديد للأسواق الأوروبية وانهيار متوقع للأسهم الأوروبية في "الاثنين الأسود" الذي يعقب الانتخابات الفرنسية. توقعات بانخفاض اليورو لمستوى الدولار في الأشهر المقبلة إذا فازت لوبان وترجيح بانخفاض مؤشر Stoxx 600 بنسبة 6% وهبوط أكبر لـ CAC 40.