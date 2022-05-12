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توقعات بانكماش الاقتصاد البريطاني خلال النصف الثاني من 2022

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اقتصاد بريطانيا

توقعات بانكماش الاقتصاد البريطاني خلال النصف الثاني من 2022

دبي - العربية.نت

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تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي في وقت تواجه البلاد ارتفاعا في معدل التضخم، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس.

وقالت مراسلة "العربية" من لندن كارينا كامل، إن انكماش الاقتصاد البريطاني في مارس 0.1% مقارنة بصفر معدل النمو في فبراير، يشير إلى أن الاقتصاد ماض نحو الانكماش خلال النصف الثاني من العام 2022.

وأضافت أن هناك دراسات أشارت بالفعل إلى أن الاقتصاد البريطاني سيشهد انكماشاً خلال الربعين الثالث والرابع.

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