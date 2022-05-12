توقعات بانكماش الاقتصاد البريطاني خلال النصف الثاني من 2022

تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي في وقت تواجه البلاد ارتفاعا في معدل التضخم، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس.

وقالت مراسلة "العربية" من لندن كارينا كامل، إن انكماش الاقتصاد البريطاني في مارس 0.1% مقارنة بصفر معدل النمو في فبراير، يشير إلى أن الاقتصاد ماض نحو الانكماش خلال النصف الثاني من العام 2022.

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وأضافت أن هناك دراسات أشارت بالفعل إلى أن الاقتصاد البريطاني سيشهد انكماشاً خلال الربعين الثالث والرابع.