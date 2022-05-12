هكذا يؤثر خروج المستثمر الأجنبي من الأسواق المرتبطة مع بعضها

قال خبير أسواق مالية، ميثم الشخص، إن جلسة اليوم الخميس في الأسواق الخليجية، شهدت تراجعات جماعية، مشيرا إلى أنه من المنطقي جدا أن نرى الضغوطات البيعية في الأسواق التي لديها عوامل مشتركة مثل المؤشرات العالمية.

وأضاف الشخص في مقابلة مع "العربية" أن من أحد السلبيات، هي عندما يقوم المستثمر الأجنبي بالتخارج من أسواق قريبة من بعضها البعض، وبالتالي يكون عامل الارتباط مرتفعا جدا ما بين هذه الأسواق.

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وأوضح أن هناك عمليات بيع مركزة على الأسهم التي توجد ضمن القوائم الخاصة بالمؤشرات العالمية، وبالتالي تتبعها الأسهم الأخرى كون عمليات البيع كانت مكثفة.

وأعرب الشخص عن اعتقاده أن خروج المستثمر الأجنبي من بعض الأسهم بنسب معينة أثر بشكل واضح على التداولات.