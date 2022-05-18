هذه الشركة تمنح المستثمرين الأفراد فرصة لشراء الألماس

شركة Luxus.. أسستها دانا أوسلاندر الخبيرة في صناديق التحوط مع صحافية الموضة غريتشن غونلوك فينتون

تمنح المستثمرين الأفراد فرصة لشراء قطعة صغيرة تبدأ من 0.1% من حجر الماس

مادة اعلانية

العرض الأول سينطلق في 18 مايو على حجر الماس زهري بحجم 0.54 قيراط وبقيمة تقدر بـ400 ألف دولار

طرح 2000 سهم في حجر الماس الأول بسعر 200 دولار للسهم

المستثمرون الأفراد لن يتمكنوا من الوصول إلى الحجر أو التأثير على كيفية أو وقت إعادة بيعه أو على كيفية تسعيره

الشركة ستسعر الماس بأقل من أسعار التجزئة وفوق أسعار الجملة بناء على بيانات السوق والتقييمات من قبل أطراف ثالثة مستقلة

أي رسوم توريد التي قد تصل إلى 10% ستدخل ضمن السعر الأولي. الشركة ستتقاضى رسوم إدارة سنوية تتراوح بين 0.5% و1% تدفع عند البيع

العوائد منذ بداية 2005 وحتى الربع الأول 2022

الماس الوردي عالي الجودة 428%

الماس الوردي الأقل جودة 325%

مؤشر ستاندرد أند بورز 384%

الذهب 300%

الماس الوردي الفاخر من بين أغلى الماسات في العالم

سعر القيراط للماس الوردي الفاخر يتراوح بين مليون و1.2 مليون دولار