هل حان الوقت لشراء "القاع" في أسواق الأسهم بعد التراجعات الكبيرة؟

قالت محللة أولى للأسواق في XTB MENA، فرح مراد، إنه من الناحية التاريحية، فإن الركود الذي شهدته الأسواق خلال السنوات الماضية كان يؤثر على أسواق الأسهم العالمية، بحيث سجلت تراجعات راوحت بين 27 و29%، وهي أقل من الانخفاضات التي شهدتها الأسواق منذ مارس وإلى الآن، إذ سجلت 10 إلى 15%.

وأضافت مراد في مقابلة مع "العربية"، أنه في الوضع الحالي للأسواق يجب أن نركز على عاملين، الأول هو هل تراجع التضخم وأسعار السلع الأساسية، الأمر الذي يعطي إشارة إلى أنه حان وقت شراء التراجعات.

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وأوضحت أن العامل الثاني يتعلق بأسعار الفائدة، حيث إن الارتفاعات المستمرة للفائدة يمكن أن تضغط بشكل أكبر على مؤشرات الأسهم خلال العام الحالي على الأقل.