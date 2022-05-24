ندوة قناة "العربية" في دافوس: توقعات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عقدت جلسة حوارية بالتعاون مع قناة العربية أدارتها نادين هاني خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بعنوان التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شارك في الجلسة وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، إضافة إلى ألان بيجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، ومحمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة إنفستكورب.