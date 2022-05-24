"دافوس" 2022 يعود مختلفا بلا ثلوج وعدد أقل للمليارديرات

"دافوس" يعود مختلفاً.. بلا ثلوج وعدد أقل للمليارديرات بعد عامين من الغياب بسبب كورونا.

توقعات بحضور 90 مليارديراً العام الحالي مقارنة بـ 119 في 2020

مادة اعلانية

قائمة المليارديرات الحاضرين تشمل، بيل غيتس، جورج سوروس، غوتام أداني، وراي داليو.

توقعات بحضور 50 رئيس دولة وحكومة لكن المستشار الألماني الحاضر الوحيد بين زعماء مجموعة السبع.

بينما خطف الرئيس دونالد ترمب الأضواء في عام 2020 فإن الوفد الأميركي العام الحالي ترأسته وزيرة التجارة.

غاب أيضاً أباطرة وول ستريت مثل رؤساء "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان" و"بلاك روك".

حضر في المقابل الرؤساء التنفيذيون في "بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب".

تداخلت السياسة بالاقتصاد فغاب الأثرياء الروس تماماً وكثير من نظرائهم الصينيين.

ينعقد في ظل تحديات اقتصادية عالمية ووباء مستمر وتضخم متفشي وهبوط بأسواق الأسهم وحرب في أوكرنيا.