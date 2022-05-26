وزير الاقتصاد السعودي: استغلال طاقة الشباب في قطاعات التكنولوجيا الجديدة

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش منتدي الاقتصاد العالمي، في دافوس، أن نمو الاقتصاد غير النفطي العام الماضي بلغ 6.1% وجاء أفضل مما كان متوقعا.

وشدد الإبراهيم على مواصلة العمل لتنمية الاقتصاد غير النفطي من خلال تطوير الصناعات التحويلية والاستفادة من طاقة الشباب في قطاعات التكنولوجيا الجديدة.

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وحول معدلات البطالة قال وزير الاقتصاد السعودي، إن البطالة بلغت 11% خلال الربع الأخير من 2021.

وأشار الإبراهيم إلى أن أي قطاعات تعتمد على الابتكار نتوقع نموا قويا فيها.