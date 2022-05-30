هكذا تستفيد هيئة تطوير بوابة الدرعية من برنامج استدامة الطلب على البترول

وقّع برنامج استدامة الطلب على البترول، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، تستهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال استخدام مواد بناء بوليمرية مستدامة في مشروعات الهيئة.

وتستهدف مذكرة التفاهم أيضا تحديد الفرص التي من شأنها تحسين أعمال البناء والتشغيل في مشروعات هيئة تطوير بوابة الدرعية، ووضع خطة لتقييم وتنفيذ تلك الفرص.

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ويهدف مشروع "بوابة الدرعية" إلى ترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق في القرن الثامن عشر، ولتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية نظراً لما تضمه من جغرافيا وتاريخ عتيق.

وفي مقابلة مع "العربية"، أشار رئيس المكتب التنفيذي لبرنامج استدامة الطلب على البترول، محمد الطيار، إلى أن التعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية سيعزز من الاستدامة البيئية للمملكة.

وأضاف "هذه ثاني مذكرة تفاهم يتم توقيعها مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، والاتفاقية تستهدف تحقيق فائدة بيئية واقتصادية، فبدلا من المواد التقليدية التي تستخدم في القطاع الإنشائي يتم استخدام مواد من مشتقات بترولية تكون أكثر استدامة".

وأكد أن طموح البرنامج ضخم، حيث يتم النظر إلى أي استخدام تقليدي للمواد في قطاع الإنشاءات مثل الأنابيب المعدنية، واستبدالها لتكون مبنية على مواد بوليمرية، وهو استبدال يعزز الاستدامة.

وقال رئيس الإدارة الاستراتيجية في هيئة تطوير بوابة الدرعية، طلال كنساره، إن الهيئة تهدف لرفع جودة المعيشة ومستوى الحياة، وكان من أحد المحاور الاستراتيجية التوقيع مع جهات مختلفة ومتخصصة في الاستدامة البيئية.

وأضاف "بدأنا العمل الحقيقي، ومن شأن هذا المشروع أن يرفع الكفاءة البيئية والاقتصادية ويرفع التوطين".