مجموعة stc تؤسس شركة للحوسبة السحابية برأسمال 894 مليون ريال

قامت مجموعة stc بتأسيس شركة للحوسبة السحابية في السعودية بالشراكة مع Alibaba Cloud وeWTP Arabia Capital إضافة للشركة السعودية للذكاء الاصطناعي والشركة السعودية لتقنية المعلومات.

يأتي تأسيس الشركة الجديدة في الوقت الذي يزداد فيه الطلب، وبشكل متسارع، على خدمات الحوسبة السحابية أو cloud computing والتي تمنح الشركات والأفراد القدرة على استخدام خدمات الكمبيوتر وتقنية المعلومات عبر الإنترنت وعند الطلب، ودون الحاجة لتملك أو صيانة أي من المكونات المادية لنظام الحوسبة مثل مراكز البيانات أو الخوادم.

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شركة statista الألمانية المتخصصة بتوفير البيانات تقدر حجم سوق الحوسبة السحابية عالميا عند نحو نصف تريليون دولار في 2022، وسط انتباه المؤسسات لفوائد هذه التقنية ومنها زيادة معايير الأمن والحماية وتقليص واضح بالتكاليف. هذا الرقم مرشح للارتفاع إلى 600 مليار دولار العام المقبل.

شركة الحوسبة السحابية التي أسستها stc والتي تتخذ من الرياض مقرا لها ستساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بالتحول الرقمي، كما ستوفر فرصة لتدريب وتوظيف السعوديين في واحد من أسرع القطاعات التقنية نموا في العالم ومن أكثرها تنافسية.

يبلغ رأسمال الشركة الجديدة 894 مليون ريال ما يترجم باستثمارات أجنبية جديدة، ستساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية للسعودية، وتعزيز أمن المعلومات من خلال حماية البيانات داخليا في المملكة.