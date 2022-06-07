بيتكوين تتراجع مجددا إلى أدنى مستوياتها في أسبوع دون 30 ألف دولار

بعد 24 ساعة فقط من الصعود، عاد اللون الأحمر ليكسو منصات تداول العملات المشفرة، بقيادة "بيتكوين" التي سجلت خسائر بأكثر من 5% خلال الـ24 ساعة الأخيرة من التداولات.

وتعاني العملات الرقمية المشفرة منذ إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على الدولار، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين لسحب أموالهم من "بيتكوين" وضخها في الدولار للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع، خصوصا وسط توقعات باستمرار خسائر السوق.

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وعلى صعيد التداولات وخلال الـ24 ساعة الماضية، نزلت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 4.6% لتخسر السوق نحو 59 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية من مستوى 1280.2 مليار دولار في تعاملات أمس الاثنين، إلى نحو 1221.2 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء.

وفي صدارة العملات الرقمية الخاسرة، جاءت "بيتكوين"، حيث سجلت خلال الساعات الماضية تراجعاً بنسبة 5.7%، مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 6.2% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 29629 دولارا.

كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 564.4 مليار دولار.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 7%، مقابل تراجع أسبوعي بنسبة 10.2% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 1767 دولارا.

وتراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 214.1 مليار دولار.

وفيما استقرت عملة "تيزر" التي جاءت في الترتيب الثالث بين أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، عند مستوى دولار واحد، فقد استقرت القيمة السوقية المجمعة عند مستوى 72.37 مليار دولار.

كما استقرت عملة "يو إس دي"، التي حلت في الترتيب الخامس، عند مستوى 1 دولار، بينما استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 53.7 مليار دولار.

وفيما حلت عملة "بي إن بي" في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 8.4%، مقابل تراجع أسبوعي بلغت نسبته 11% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 284.12 دولار.

ونزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 46.4 مليار دولار.