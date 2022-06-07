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"مبادلة" و"EQT" تستحوذان على شركة سويدية لنقل الأدوية بـ2.8 مليار يورو

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مبادلة للاستثمار

"مبادلة" و"EQT" تستحوذان على شركة سويدية لنقل الأدوية بـ2.8 مليار يورو

دبي - العربية.نت

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استحوذت شركة "مبادلة" بالتعاون مع صندوق EQT Private Equity على شركة Envirotainer السويدية وهي مزود عالمي لحلول سلاسل النقل للأدوية الحيوية والمستحضرات الصيدلانية.

وتقدر قيمة شركة Envirotainer بحوالي 2.8 مليار يورو.

ومن خلال هذا الاستحواذ تسعى كل من مبادلة وEQT Private Equity إلى دعم وتعزيز نمو شركة Envirotainer في المرحلة القادمة من خلال تسريع عملية التوسع في أعمال الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقد قامت كل من Jefferies International وMcKinsey وWhite & Case وKPMG بتقديم المشورة لمبادلة وEQT Private Equity بشأن الصفقة التي من المتوقع إتمامها بالربع الثالث من العام الجاري.

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