ماذا بعد توقيع اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لأوروبا عبر مصر؟

قالت مراسلة "العربية"، في مصر فهيمة زايد، إن الاتفاق الموقع بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي لم يتضمن التفاصيل فيما يتعلق بالكميات المتوقع تدفقها من إسرائيل إلى مصر.

وأضافت أنه من المرتقب أن تعقد الشركات المصرية والإسرائيلية اجتماعات قريبا للاتفاق على هذه التفاصيل، خاصة وأن الاتفاق كان إطاريا ولم يتطرق إلى هذه الأمور، بما في ذلك المدى الزمني.

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وأوضحت أن مصر لديها اتفاق منذ 2018 لاستيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار لمدة 15 عاما، وتم تعديل هذه الاتفاق إلى 20 مليار دولار، في 2019.

وتصل طاقة محطات الإسالة في مصر إلى 12 مليون طن سنويا، وفي الوقت الحالي لا تعمل هذه المحطات بالطاقة القصوى في ظل استهلاك المزيد من الغاز في محطات الكهرباء خاصة في فصل الصيف، ما يعني وجود استعداد لتسييل كميات من الغاز الإسرائيلي وتصديرها إلى أوروبا.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري وكاترين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية وكادري سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي بحضور اورسولا فون ديرلاين رئيس المفوضية الأوروبية قد وقعوا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعى بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.

وأوضح الملا أن التوقيع اليوم يمثل خطوة هامة جداً في مسيرة بناء المنتدى التي بدأت منذ 4 سنوات وهي خطوة يمكن البناء عليها في تحقيق المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء والمشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط ومنها الاتحاد الأوروبي.