اليابان تطالب سكان طوكيو بتخفيض استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع الطلب

طالبت السلطات الحكومية في اليابان سكان طوكيو بتخفيض استهلاك الكهرباء، وذلك في وقت تتعرض شبكات الكهرباء في البلاد لضغط شديد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الطلب على التبريد.

وطالبت السلطات سكان العاصمة بخفض ساعات مشاهدة التلفاز لمدة ساعة أقل في اليوم وإيقاف تشغيل سخانات الماء.

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يأتي ذلك في وقت سجلت درجات الحرارة مستويات فوق الـ40 درجة مئوية وذلك للمرة الأولى مع استعداد السلطات لإعادة تشغيل محطات الطاقة الحرارية المتوقفة عن العمل ولمساعدة مشغلي الشبكة على بدء الانقطاعات المخطط لها بسلاسة إذا لزم الأمر كملاذ أخير.