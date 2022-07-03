وسط مسلسل التراجعات.. ما الذي يحدث في بورصة مصر؟

دعا محمد فتح الله العضو المنتدب بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، في مقابلة مع "العربية"، إلى بذل جهود حكومية لتنمية البورصة المصرية باعتبارها واجهة للاقتصاد والدولة.

وقال إنه حين تقل القيمة السوقية للأسهم عن القيمة العادلة - وهو ما تشهده البورصة حالياً - لا بد من تدخل جهات تابعة للدولة كالمركزي والصندوق السيادي.

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وأكد على ضرورة محاولة إعادة ترتيب السوق لتكون واجهة للاستثمار غير المباشر في مصر.