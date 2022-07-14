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هل يرفع "المركزي" الأوروبي الفائدة مرة واحدة بـ50 نقطة أساس؟

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اقتصاد أوروبا

هل يرفع "المركزي" الأوروبي الفائدة مرة واحدة بـ50 نقطة أساس؟

دبي - العربية.نت

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خفض الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، توقعات نمو منطقة اليورو إلى 2.6% هذا العام، ورفع توقعاته للتضخم بمنطقة اليورو إلى 7.6% في عام 2022.

وقالت مراسلة "العربية" من لندن، كارينا كامل، إن من أبرز أسباب تراجع اليورو مقابل الدولار، هي المخاوف من الركود في اقتصاد المنطقة الأوروبية.

وأضافت أن متوسط معدل التضخم عند 7.6%، فإنه أعلى من التوقعات، ما يشير إلى رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائد بمقدار 25 نقطة أساس خلال هذا الشهر.

ولفتت كامل إلى أن السؤال، هو: هل يمكن أن يفعلها المركزي الأوروبي ويرفع الفائدة مرة واحدة بـ50 نقطة أساس مثلا؟

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