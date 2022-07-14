هل يرفع "المركزي" الأوروبي الفائدة مرة واحدة بـ50 نقطة أساس؟

خفض الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، توقعات نمو منطقة اليورو إلى 2.6% هذا العام، ورفع توقعاته للتضخم بمنطقة اليورو إلى 7.6% في عام 2022.

وقالت مراسلة "العربية" من لندن، كارينا كامل، إن من أبرز أسباب تراجع اليورو مقابل الدولار، هي المخاوف من الركود في اقتصاد المنطقة الأوروبية.

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وأضافت أن متوسط معدل التضخم عند 7.6%، فإنه أعلى من التوقعات، ما يشير إلى رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائد بمقدار 25 نقطة أساس خلال هذا الشهر.

ولفتت كامل إلى أن السؤال، هو: هل يمكن أن يفعلها المركزي الأوروبي ويرفع الفائدة مرة واحدة بـ50 نقطة أساس مثلا؟