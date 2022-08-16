تراجع الأجور في بريطانيا عند احتساب التضخم بأكبر وتيرة على الإطلاق

في ظل أزمة غلاء الأسعار في بريطانيا؛ تراجعت الأجور عند احتساب التضخم بنسبة 3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وهي أكبر نسبة على الإطلاق منذ أن توفرت هذه البيانات عام 2001.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض في الفترة ما بين مايو ويوليو، للمرة الأولى منذ أغسطس من عام 2020، وذلك بعد أن أصبحت الشركات أكثر حذرا فيما يتعلق بالتوظيف.

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وكان بنك إنجلترا قد توقع أن تصل معدلات البطالة إلى 6%، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وسط الركود المتوقع للاقتصاد البريطاني.