.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تراجع الأجور في بريطانيا عند احتساب التضخم بأكبر وتيرة على الإطلاق

  • الخط
اقتصاد بريطانيا

تراجع الأجور في بريطانيا عند احتساب التضخم بأكبر وتيرة على الإطلاق

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في ظل أزمة غلاء الأسعار في بريطانيا؛ تراجعت الأجور عند احتساب التضخم بنسبة 3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وهي أكبر نسبة على الإطلاق منذ أن توفرت هذه البيانات عام 2001.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض في الفترة ما بين مايو ويوليو، للمرة الأولى منذ أغسطس من عام 2020، وذلك بعد أن أصبحت الشركات أكثر حذرا فيما يتعلق بالتوظيف.

وكان بنك إنجلترا قد توقع أن تصل معدلات البطالة إلى 6%، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وسط الركود المتوقع للاقتصاد البريطاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟ شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟
اكتشف المزيد