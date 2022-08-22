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الاستثمارات الإماراتية في مصر ترتفع 169% في النصف الأول من 2021-2022

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اقتصاد مصر

الاستثمارات الإماراتية في مصر ترتفع 169% في النصف الأول من 2021-2022

تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار في عام

دبي - العربية.نت

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ارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر في النصف الأول من العام المالي 2021- 2022 بـ 169% إلى 1.9 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول من العام الحالي بـ 1.4% إلى 1.2 مليار دولار.

وبحسب بيان الإحصاء المصري، بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 -2021، بارتفاع قدره 1.4% على أساس سنوي.

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