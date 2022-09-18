مؤسسة البترول: الكويت تنتج أكثر من 2.8 مليون برميل من النفط

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية اليوم الأحد إن بلاده تنتج حاليا ما يزيد عن 2.8 مليون برميل يوميا من النفط بما يتسق مع حصتها في أوبك.

وأضاف الشيخ نواف سعود الصباح أن الكويت لديها أيضا خطط لزيادة إنتاج النفط الخام متى احتاجت السوق ذلك، موضحا في الوقت نفسه أن عملاء المؤسسة لا يزالون يطلبون نفس الكميات من النفط، بحسب رويترز.

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وأشار إلى أن الكويت تنتج حاليا 650 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وأن هناك خططا لزيادتها إلى مليار.

وفيما يتعلق بوضع السوق، قال إن "الغموض موجود في جميع الأسواق سواء الغاز أو النفط... هناك تساؤلات حول المستقبل الاقتصادي للعالم مع زيادة أسعار الفائدة والركود المتوقع في الاقتصادات العالمية ومدى تأثيره على الطلب على النفط".