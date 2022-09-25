الوطنية للإسكان للعربية: المشروعات مع وزارة الإسكان تراعي قدرات المستفيدين

تحدث الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، محمد بن صالح البطي، في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر مشروعات مدن متميزة، عن الاتفاقية مع وزارة الإسكان لتمويل وتطوير محفظة مشاريع لزيادة المعروض العقاري في المملكة.

وأضاف أن هذه الاتفاقية الموقعة توفر أكثر من 150 ألف وحدة سكنية تتنوع فيها المساحات والتصاميم، كما تغطي 11 مدينة في المملكة، وتغطي كذلك مساحة تتجاوز 90 مليون متر مربع، فيما سيتم تخصيص ما يقارب 54 مليون متر مربع للمساحات الخضراء والمفتوحة والمرافق العامة وشبكات الطرق والنقل العام، كما تصل السعة السكانية الناتجة عن هذه الاتفاقية إلى 750 ألف نسمة.

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ولفت البطي إلى أنه تمت مراعان أن تكون الوحدات مناسبة لقدرات المستفيدين المستهدفين.