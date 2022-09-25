شركات ألمانية كبرى تبحث عن فرص استثمارية في السعودية

سلطت زيارة المستشار الألماني إلى السعودية الضوء على حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ كشف تقرير لوزارة الاستثمار السعوديةِ عن حجم التجارة البينية والفرص الاستثمارية للشركات الألمانية في المملكة.

ونمت تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية العام الماضي بأكثر من 257%، عن العام 2020 حيث تجاوز حجمها 19 مليار دولار، ويبدو أن ألمانيا من أبرز الدول التي تستهدفها المملكة، لبناء علاقات اقتصادية قوية في العديد من المجالات، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين، 9 مليارات دولار، بنهاية النصف الأول من العام الحالي، وتخطى إجمالي صادرات المملكة إلى ألمانيا الملياري دولار. في حين سجلت واردات المملكة من ألمانيا أكثر من 7 مليارات دولار في نفس الفترة.

مادة اعلانية

وتبحث شركات ألمانية كبرى عن فرص استثمارية في السعودية، ومن أبرزِ هذه الشركات المتخصصة بالبتروكيماويات والنفط والغاز شركة Linde تنظر في تخصيص مليار دولار للاستثمار في التقاط وتخزين واستخدام الكربون وHenkel التي تنظر في تطوير قطاع الصناعات التحويلية المعتمدة على الفوسفات غير العضوي.

وفي قطاع الآلات وصناعة السياراتِ تبحث شركة Siemens لاستثمار 275 مليون دولار لتوطين صناعة عربات القطارات وشركة ZF فرصاً في توطين صناعة قطع غيار السيارات.

فيما يبحث DZ BANK وCommerz bank عن فرصٍ استثمارية في القطاع المالي وممارسة الخدمات المصرفية للشركات والأفراد في السعودية.

وكانت وزارة الاستثمار السعودية قد أطلقت عددا من المبادرات لدعم الاستثمارات الألمانية في السعودية من أبرزها العمل على افتتاح مكتب دولي في برلين، والعمل على توثيق عقود تأسيس الشركات، وإصدار تراخيص الاستثمار والسجل التجاري من السفارةِ السعودية في العاصمة الألمانية.