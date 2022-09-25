كيف تفاعلت البورصة المصرية مع قرار تثبيت سعر الفائدة؟

قالت رئيس ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، إن الأسواق العالمية تشهد هبوطاً كبيرا مع رفع أسعار الفائدة، من قبل البنك المركزي الأميركي، وعدد من البنوك المركزية الأخرى على مستوى العالم.

وأضافت أن حالة التباين التي شهدتها البورصة حتى منتصف تعاملات، اليوم الأحد، تعود إلى هيكل المتعاملين مع سيطرة الأفراد على السوق بنسبة 70%، وهذا سبب نشاط الأسهم الصغيرة اليوم.

مادة اعلانية

ولفتت إلى أن البنك المركزي المصري لجأ إلى الاحتياطي الإلزامي ولم يلجأ لرفع الفائدة للحد من معدلات السيولة، حيث رأى أن رفع الفائدة لن يكون مفيدا وسيؤثر على النشاط الاقتصادي ومستويات الدين.

وأوضحت أن البنك المركزي أشار في بيانه إلى معدلات النمو المحققة، وثبات معدلات البطالة.

وأشارت إلى أن الجانب الاجتماعي مهم في قرار تحريك سعر الصرف، وسط محاولات دعم الفئات غير القادرة التي تنفذها الحكومة.

كان أداء مؤشرات البورصة المصرية قد تباين في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وخسر رأس المال السوقي نحو 129 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.272 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" إلى مستوى 9895 نقطة بنحو 0.38%، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 0.77% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" بنحو 0.41% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة.