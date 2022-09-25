"توتال" تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار لتوسعة حقل الشمال الجنوبي

تعتزم شركة Total Energies استثمار نحو 1.5 مليار دولار في مشروع حقل الشمال الجنوبي ، وهو ثاني مرحلة للتوسعة في مشروع الغاز الطبيعي المسال في قطر.

وسيساعد المشروع في ضمان إمدادات طويلة الأجل من الغاز إلى أوروبا ، وتعزيز قدرة قطر من إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا.

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وستحصل Total Energies على حصة 9.4% من إجمالي كامل حصة الشركاء الدوليين في حقل الشمال الجنوبي والبالغة 25%، في حين ستحتفظ قطر للطاقة بحصة 75% في المشروع.