انطلاق معرض سيتي سكيب العقاري في دبي.. اليوم

افتتحت اليوم الاثنين، فعاليات معرض سيتي سكيب 2022 في مركز دبي التجاري العالمي والذي تستمر فعالياته حتى 23 نوفمبر الجاري.

ويهدف معرض سيتي سكيب 2022 إلى تسهيل تواصل المستثمرين والمشترين وخبراء القطاع مع مجموعة واسعة من الموردين في القطاع العقاري، مما يسهم في تعزيز نمو القطاع في مختلف الأسواق العالمية الناشئة.

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ويعود المعرض في دورته لعام 2022 إلى مركز دبي التجاري العالمي بعد انتقاله إلى مركز دبي للمعارض خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي العام الماضي.

ويتيح سيتي سكيب 2022 في دورته الأحدث الفرصة أمام الزوار لإرساء علاقات طويلة الأمد في مجال الأعمال المباشرة بين الشركات ضمن جميع فئات الأصول العقارية، بما في ذلك الأصول السكنية والتجارية والصناعية، إلى جانب التركيز على قطاعي التجزئة والضيافة.

تشمل فعاليات معرض سيتي سكيب 2022 أيضاً قمة سيتي سكيب وحوارات سيتي سكيب إنتليجنس، والتي توفر منصة مثالية لاستكشاف أحدث التوجهات الناشئة والاطلاع على رؤى وتحليلات الخبراء وتبادل المعارف والخبرات في القطاع.

كما تقدم الفعالية منصة مخصصة للتواصل مع ممثلي عدد من أبرز العلامات التجارية الرائدة في القطاع.

ويشكل معرض سيتي سكيب على مدى أكثر من 20 عاماً الملتقى السنوي الأهم بالنسبة للمطورين العقاريين والمهندسين وخبراء التصميم والهيئات الحكومية، ما يجعله إحدى أبرز الفعاليات المتخصصة بالقطاع العقاري.