سوق دبي يُطلق مؤشرا عاما جديدا يواكب الممارسات العالمية ويعزز الشفافية

أطلق سوق دبي المالي مؤشرا عاما جديدا لتزويد كافة المتعاملين بمؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقا لها.

وتتولى شركة "إس&بي داو جونز إنديسيز" العالمية مهمة "وكيل احتساب المؤشر".

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وقد تم إدخال العديد من التحسينات على منهجية مؤشرات سوق دبي المالي شملت تحديد الحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر عند 10%.

كما تضمنت إعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، إضافة إلى قيام لجنة مُختصة مستقلة بالإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية واحتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر.

وقد تم تطبيق المنهجية الجديدة أيضاً على المؤشرات القطاعية الثمانية بالإضافة إلى مؤشر الشريعة.

وكان سوق دبي المالي قد أتاح للمتعاملين كافة إبداء الرأي بشأن المنهجية الجديدة لمؤشراته قبل اعتماد صيغتها النهائية خلال فترة تشاور امتدت بين 3 و17 أكتوبر 2022.