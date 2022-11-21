"غولدمان ساكس" يبقي توقعاته لمتوسط خام برنت لعام 2023 عند 110 دولارات للبرميل

أبقى بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لمتوسط خام برنت لعام 2023 عند 110 دولارات للبرميل.

وتوقع "غولدمان ساكس" انخفاض الإنتاج الروسي ​​بنحو 600 ألف برميل يوميا، محذرا من أن المخزونات قد تنفد مرة أخرى في النصف الأول من عام 2023 إذا حافظت أوبك+ على حصص الإنتاج الحالية.

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وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت بـ10 دولارات إلى 100 دولار للبرميل للربع الرابع من العام الجاري.

وعزى "غولدمان ساكس" هذا إلى تراجع الطلب بسبب الإغلاقات في الصين الناجمة عن جائحة كورونا.

كانت وكالة "فيتش سوليوشنز"، توقعت وصول متوسط سعر خام برنت إلى 102 دولار هذا العام، ثم ينخفض إلى 95 دولارًا في عام 2023 ثم عند 85 دولارًا في عام 2026.

وأضافت الوكالة أن تعديل توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت هذا العام بالخفض بدلاً من تقديرها السابق البالغ 105 دولارات للبرميل، يعكس التراجع في الأسعار المسجل خلال الأشهر الأخيرة، وتراجعًا في معنويات السوق وتدهور بيئة الاقتصاد الكلي.