السعودية والإمارات والكويت تنفي أي مناقشات مع منتجي أوبك بلس لزيادة الإنتاج

نفى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، بشكل قاطع التقارير الصحافية التي تفيد بأن المملكة تناقش حاليا مع منتجي أوبك بلس الآخرين زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وأضاف أنه لا يخفى على أحد أن أوبك بلس لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها.

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ويقدر الخفض الحالي بنحول مليوني برميل يوميا من قبل أوبك بلس وسيستمر حتى نهاية عام 2023.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه إذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فأوبك بلس مستعدة للتدخل.

من جانبهما، نفى كل من وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي الدكتور بدر الملا وجود محادثات مع دول أخرى في أوبك بلس لتعديل الاتفاقية الأخيرة، مؤكدا أن التزام بلادهما بأهداف أوبك بلس لتحقيق التوازن في سوق النفط.

ويجتمع تحالف أوبك بلس في الرابع من ديسمبر المقبل.