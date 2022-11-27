ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف سلطنة عُمان إلى "BB" مع نظرة "مستقرة"

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، عن رفع تصنيفات سلطنة عُمان من "-BB" إلى "BB" بفضل تحسن الأداء الخارجي والمالي مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وقالت الوكالة، إن الموقف المالي والخارجي للسلطنة يستفيد من الإصلاحات الحكومية وارتفاع أسعار النفط.

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وأضافت الوكالة أن زيادة إنتاج الهيدروكربون والاستثمارات ستدعم النمو الاقتصادي في عُمان.

وتوقعت أن تظل السياسة الخارجية لسلطنة عمان محايدة بشكل كبير مع تأثر غير مباشر محدود في حالة اندلاع صراعات جيوسياسية بالمنطقة.

وذكرت أن التوقعات تشير إلى تحقيق فائض مالي حكومي عام في عمان في عام 2022 وهو الأول منذ عام 2014.

وأفادت الوكالة بأن تقديرات ديون الحكومة بسلطنة عمان ستنخفض إلى 46.6 مليار دولار (17.9 مليار ريال عماني أو 42% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول نهاية عام 2022، كما رجحت إبقاء عُمان على ربط عملتها.

وقالت إن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعُمان سوف يزيد بما يقرب من 4% في عام 2022 ثم يقل إلى نحو 2% في المتوسط في 2023-2025.

وتابعت الوكالة: "إنه على الرغم من افتراض أن تشهد أسعار النفط انخفاضا تدريجيا خلال عامي 2023و2024 فمن المتوقع أن تظل الحكومة بسلطنة عمان تحقيق فائض مالي".