ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية للبحرين من "مستقرة" إلى "إيجابية"

قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، بتعديل النظرة المستقبلية للبحرين من "مستقرة" إلى "إيجابية" بفضل تحسن المسار المالي وتؤكد تقييمي "+B/B".

وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية الإيجابية تشير إلى أنها تتوقع أن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية لتقليص عجز الميزانية.

مادة اعلانية

وترى الوكالة أنه بعد عام 2023، من المتوقع أن يظل المسار المالي مرهونا بأسعار النفط ورغبة الحكومة في مواصلة دعم الميزانية.

وذكرت أن احتمالية تلقي المزيد من الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي سيساعد في الحفاظ على الثقة في ربط الدينار البحريني بالدولار.