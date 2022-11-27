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سوق السعودية

وامض التابعة لمجموعة تداول السعودية تستحوذ على 51% من شركة شبكة "مباشر المالية"

بقيمة 134 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، عن توقيع الشركة التابعة لها، تداول للحلول المتقدمة "وامض" اتفاقية بيع وشراء مع شركة "المبادرات الثانية للاستثمار" (شركة شخص واحد) المالكة لنسبة 99% من رأس مال شركة مباشر المالية "دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة" (دايركت إف إن).

وأوضحت أن "وامض" ستقوم بموجب هذه الاتفاقية بالاستحواذ على نسبة 51% من رأس المال المصدر لشركة مباشر المالية "دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة" (دايركت إف إن) بقيمة 134 مليون ريال.

بُشار إلى أنه تم تأسيس شركة المبادرات الثانية للاستثمار لأغراض الصفقة مؤخراً من قبل أحد الشركاء المسيطرين على "الوطنية للتقنية" وذلك لتملك أسهم في الشركة المستهدفة.

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وبحسب تداول، تبلغ قيمة الصفقة 133.95 مليون ريال، وتخضع للتعديلات وفقاً لحالات محددة في الاتفاقية، مشيرة إلى أن التغيير في قيمة الصفقة عن القيمة المفصح عنها سابقاً كانت نتيجة دراسات العناية المهنية اللازمة.

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