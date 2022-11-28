خبير: أوروبا لن تستفيد من انخفاض أسعار النفط بسبب انكشافها على الغاز والديزل

قال الشريك المؤسس في أكاديمية تريدر الأميركية عمرو عبده في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الاثنين، إن عام 2022 استثنائي، بفعل حالة القلق في أوساط المستثمرين من الإغلاقات في الصين، ورفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لمواجهة التضخم، إضافة إلى شبح الركود وأزمة الطاقة.

وأضاف أنه ليس هناك بصيص أمل على تحسن الأوضاع في الصين، وأن الاقتصاد الأميركي سيكون الأفضل نظرا لقلة التحديات التي يواجهها.

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وأوضح عمرو عبده، أن أوروبا لن تستفيد من انخفاض أسعار النفط بسبب انكشافها على الغاز الطبيعي والديزل الذي يشهد زيادة في أسعاره مع نفص إمداداته من روسيا، كما أن أسعار الغاز الطبيعي رغم تراجعها تظل في مستويات مرتفعة.

تراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 3 دولارات للبرميل، اليوم الاثنين، مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرا، في وقت أدت احتجاجات بالصين، أكبر مستورد للنفط، على القيود الصارمة لـ"كوفيد-19" إلى تأجيج المخاوف بشأن الطلب.

وسجل خام برنت تراجعات دفعته للاقتراب بفعل الهبوط من مستوى 81 دولارا، بعد تسجيله تراجعات بنحو 2.52 دولار إلى 81.1 دولار للبرميل، بعد أن هبط إلى 81.16 دولار في وقت سابق من الجلسة في أدنى مستوى له منذ 11 يناير. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 74.17 دولاراً للبرميل، عند الساعة 9:29 بتوقيت غرينتش.

وانخفض الخام الأميركي إلى 73.82 دولار في وقت سابق في أدنى مستوى له منذ 27 ديسمبر 2021.

وسجل كلا الخامين القياسيين، اللذين بلغا أدنى مستوياتهما منذ 10 أشهر الأسبوع الماضي، ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية.

وأنهى برنت الأسبوع الأخير منخفضا 4.6%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.7%.

ارتفع الدولار على نطاق واسع، اليوم الاثنين، في الوقت الذي أدت فيه احتجاجات على قيود "كوفيد-19" في الصين إلى تأجيج حالة من الغموض والتأثير على المعنويات، وإثارة الرعب من جديد في أسواق المال، ما أدى إلى انخفاض اليوان ودفع المستثمرين المتوترين نحو الدولار كملاذ آمن.

واندلعت احتجاجات "كوفيد" في جميع أنحاء الصين، وامتدت إلى عدة مدن في أعقاب حريق أسفر عن سقوط قتلى في أورومتشي في أقصى غرب البلاد، حيث وقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي، مساء أمس الأحد.