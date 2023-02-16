مصادر للعربية: أول شريحة من الصكوك المصرية ستكون مضمونة بأصول عقارية

تسعى مصر لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار الأسبوع المقبل، من خلال إصدار صكوك دولارية، وهو أول إصدار من الصكوك السيادية للبلاد. حيث تستهدف مصر جمع 5 مليارات دولار من إصدارات الصكوك خلال ستة أشهر.

وقالت مراسلة "العربية" فهيمة زايد، نقلا عن مصادر إن العائد على السندات كان وفقا لحسابات وزارة المالية قبل خفض تصنيف مصر بين 5.75 و 6.5%، إلا أنه تم تعديله بعد التخفيض ليكون بين 6.5 و7.5%.

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ومن المتوقع أن يكون الإصدار بعائد 7%، وهو مضمون بأصول عقارية مصرية، ولكن لم تفصح المصادر عن هذه الأصول.

وأوضحت مراسلة "العربية" فهيمة زايد أنه سيتم قيد الصكوك في بورصة لندن، وأنه تم الحصول على الموافقة الأسبوع الماضي.

توقعت المصادر أن يتم تغطية الإصدار بالكامل من مؤسسات خليجية.

وقد تبدأ الحكومة المصرية جولات ترويجية للبيع هذا الأسبوع، علما أنه من المتوقع إتمام الشريحة الأولى من الإصدار يوم الثلاثاء المقبل، وفقاً لمصادر في تصريحات مع "العربية".

واختارت مصر سيتي غروب، وكريدي أجريكول وبنك الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وإتش إس بي سي، لترتيب الإصدار المحتمل.

كانت وكالة "موديز" قد خفضت التصنيف الائتماني للبلاد إلى الدرجة غير الاستثمارية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى ما وصفته بانخفاض القدرة على امتصاص الصدمات.

وتبلغ ديون مصر نحو 39 مليار دولار، منها 1.7 مليار دولار مستحقة هذا العام و3.3 مليار دولار مستحقة العام المقبل، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرغ.

كان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد صرح في ديسمبر الماضي، أن مصر تستهدف جمع ما بين 1.5 و2.5 مليار دولار من إصدار أول صكوك سيادية.