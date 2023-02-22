استحواذ
هيئة أبوظبي للاستثمار تسعى للاستحواذ عل حصة 34% في أكبر مشغل للموانئ في بريطانيا
في صفقة قد تصل قيمتها إلى ملياري جنيه إسترليني
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تخطط هيئة أبوظبي للاستثمار لتقديم عرض لشراء حصة 34% في "أسوشييتد بريتيش بورتس" أكبر مشغل للموانئ بالمملكة المتحدة، بحسب وكالة بلومبيرغ.
وذكرت الوكالة أن مجلس إدارة صندوق المعاشات الكندي الذي يمتلك الحصة يهدف للحصول على ملياري جنيه إسترليني من بيع الحصة في ABP لإدارة الموانئ الإنجليزية.
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وتمتلك وتدير الشركة البريطانية التي تعرف اختصارا بـABP، نحو 21 ميناء في إنجلترا واسكتلندا وويلز، وتتعامل مع حوالي ربع التجارة البحرية في المملكة المتحدة، وأكثر من 150 مليار جنيه إسترليني من التجارة البريطانية سنوياً.
وكان مجلس استثمار المعاشات التقاعدية الكندي قد اشترى تلك الحصة من "غولدمان ساكس" و"برودينشال بي إل سي" في عام 2015 مقابل 1.6 مليار جنيه إسترليني.
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