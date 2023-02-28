تعرف على أبرز ردود الأفعال على اتفاق أيرلندا الشمالية

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق نهائي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكشفت حكومة المملكة المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لحل نزاعهما التجاري الطويل الأمد بشأن أيرلندا الشمالية.

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وهذه أبرز ردود الأفعال على اتفاق أيرلندا الشمالية:

BlackRock وAbrdn

الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيزيل بعضا فقط من حال عدم اليقين السائدة منذ البريكست

Invesco

لن ينعكس اتفاق أيرلندا الشمالية إيجابا على الاقتصاد البريطاني

Invesco

تخفيض الأصول البريطانية في محفظتنا لن يتغير بعد الاتفاق

Northern Trust لإدارة الأصول

التأثير الاقتصادي الإيجابي للاتفاق سيكون صغيرا نسبيا

UBS Global

نأمل أن يفتح هذا الاتفاق مزيدا من التعاون بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مجالات أخرى