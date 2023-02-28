بريكست
تعرف على أبرز ردود الأفعال على اتفاق أيرلندا الشمالية
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توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق نهائي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكشفت حكومة المملكة المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لحل نزاعهما التجاري الطويل الأمد بشأن أيرلندا الشمالية.
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وهذه أبرز ردود الأفعال على اتفاق أيرلندا الشمالية:
BlackRock وAbrdn
الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيزيل بعضا فقط من حال عدم اليقين السائدة منذ البريكست
Invesco
لن ينعكس اتفاق أيرلندا الشمالية إيجابا على الاقتصاد البريطاني
Invesco
تخفيض الأصول البريطانية في محفظتنا لن يتغير بعد الاتفاق
Northern Trust لإدارة الأصول
التأثير الاقتصادي الإيجابي للاتفاق سيكون صغيرا نسبيا
UBS Global
نأمل أن يفتح هذا الاتفاق مزيدا من التعاون بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مجالات أخرى
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