اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بريكست

تعرف على أبرز ردود الأفعال على اتفاق أيرلندا الشمالية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق نهائي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكشفت حكومة المملكة المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لحل نزاعهما التجاري الطويل الأمد بشأن أيرلندا الشمالية.

وهذه أبرز ردود الأفعال على اتفاق أيرلندا الشمالية:

BlackRock وAbrdn

الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيزيل بعضا فقط من حال عدم اليقين السائدة منذ البريكست

Invesco

لن ينعكس اتفاق أيرلندا الشمالية إيجابا على الاقتصاد البريطاني

Invesco

تخفيض الأصول البريطانية في محفظتنا لن يتغير بعد الاتفاق

Northern Trust لإدارة الأصول

التأثير الاقتصادي الإيجابي للاتفاق سيكون صغيرا نسبيا

UBS Global

نأمل أن يفتح هذا الاتفاق مزيدا من التعاون بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مجالات أخرى

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سوناك يعلن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول بروتوكول أيرلندا الشمالية سوناك يعلن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول بروتوكول أيرلندا الشمالية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط