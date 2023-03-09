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خاص

بنك الكويت الوطني يعتزم التوسع في المصرفية الرقمية بمصر والسعودية

دبي - العربية.نت
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قالت شيخة البحر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني في مقابلة مع قناة "العربية"، إن البنك يركز على التوسع في المصرفية الرقمية في الكويت ودول أخرى.

وأضافت "من بين الدول التي نركز على التوسع في المصرفية الرقمية فيها مصر والسعودية".

وأكت شيخة البحر أن مصر لديها مجال كبير للنمو.

وأشارت إلى أن الجزء الأكبر من محفظة القروض هي قروض الشركات بفائدة متغيرة، وأن القروض الاستهلاكية تشكل نحو 30% من محفظة البنك والفوائد عليها ثابتة لمدة 5 سنوات.

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