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نفط وغاز

روسيا توقف نشر إحصائيات إنتاجها من النفط والغاز

بوتين يستثني "الدول الصديقة" من حظر مبيعات النفط الروسي

دبي - العربية.نت
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أمرت الحكومة الروسية بوقف نشر الإحصاءات المتعلقة بإنتاج البلاد من النفط والغاز.

وأوضحت وكالة "تاس" الروسية أن القرار سيكون سارياً حتى الأول من أبريل 2024، دون ذكر تفاصيل أخرى.

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وحذفت هيئة الإحصاء "روستات" بيانات إنتاج النفط الشهرية من تقريرها الاقتصادي الأخير.

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واستثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول الصديقة من نطاق حظر إمدادات النفط والمنتجات البترولية للدول المشاركة في تطبيق سقف لأسعار الوقود الروسي.

يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى كانت قد اتفقت على فرض حد أقصى قدره 60 دولارا للبرميل، في محاولة لتقييد موارد موسكو من النفط بسبب الحرب في أوكرانيا.

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