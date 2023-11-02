الفائدة
السعيدي: لا أتوقع خفض "الفيدرالي" الفائدة بالنصف الأول من 2024
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قال رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، ناصر السعيدي، في مقابلة مع قناة "العربية Business"، إن "الفيدرالي" الأميركي، بموقف صعب مع ارتفاع النمو وعدم الوصول لمستهدف التضخم عند 2%.
وأضاف أن عدم تراجع نسب التضخم بوتيرة سريعة وقوة سوق العمل يعقدان مشكلة مستقبل أسعار الفائدة.
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ولا يتوقع السعيدي، خفض "الفيدرالي" للفائدة في النصف الأول من 2024.
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