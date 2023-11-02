السعيدي: لا أتوقع خفض "الفيدرالي" الفائدة بالنصف الأول من 2024

قال رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، ناصر السعيدي، في مقابلة مع قناة "العربية Business"، إن "الفيدرالي" الأميركي، بموقف صعب مع ارتفاع النمو وعدم الوصول لمستهدف التضخم عند 2%.

وأضاف أن عدم تراجع نسب التضخم بوتيرة سريعة وقوة سوق العمل يعقدان مشكلة مستقبل أسعار الفائدة.

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ولا يتوقع السعيدي، خفض "الفيدرالي" للفائدة في النصف الأول من 2024.