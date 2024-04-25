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بورصة الكويت

"كامكو": توجد فرص شراء في بورصة الكويت والتقييمات الحالية جاذبة

دبي - العربية.نت
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توقع نائب رئيس أول لإدارة البحوث في شركة كامكو إنفست رائد دياب أن تبقى أرباح القطاع غير المصرفي ثابتة وأن تشهد نموا طفيفا في ظل المشاريع القوية المتوقعة.

وأضاف توجد فرصة شراء متاحة في بورصة الكويت على المدى القريب، ونظرا لنمو أرباح القطاع المصرفي من المتوقع أن تكون عمليات التقييم الحالية أكثر جاذبية للمستثمرين".

وتوقع أن تشهد أرباح القطاع المصرفي نموا مقارنة بنفس الفترة من العام الماض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

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