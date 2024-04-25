"ATFX MENA": السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني سلبية

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قال المحلل الرئيسي للأسواق في شركة "ATFX MENA" كابي دحدوح، في مقابلة مع "العربية Business" إن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الياباني سلبية.

وانخفض الين إلى مستوى 155 مقابل الدولار، الخميس مع بدء بنك اليابان اجتماعا ليومين لتحديد أسعار الفائدة مما أثار قلق المتداولين بشأن تدخل محتمل من طوكيو لدعم العملة بينما لا تزال المداولات بشأن السياسة النقدية جارية.

وبعد أن تم تداوله في نطاق ضيق خلال الأيام القليلة الماضية، تجاوز الدولار أخيرا مستوى 155 ينا للمرة الأولى منذ عام 1990 في الجلسة الماضية.

وسجلت العملة الأميركية أعلى مستوى لها منذ 34 عاما عند 155.74 ين، الخميس.

وتتصاعد التكهنات بشأن تدخل الحكومة اليابانية لدعم الين وهو ما عطل صعود الدولار نحو ذلك المستوى الذي يرى بعض المشاركين في السوق إنه العلامة التي عندها تتدخل طوكيو.